В Сургуте поздравили с 25-летием один из городских православных храмов

В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября в Сургуте состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 25-летнему юбилею храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Праздник собрал прихожан, гостей и творческие коллективы города в зале Сургутской филармонии, сообщает администрация города.

С поздравительными словами к собравшимся обратились замглавы Сургута Владимир Фризен и настоятель прихода иерей Андрей Плешков. Оба отметили духовную значимость юбилея и роль прихода в жизни сургутян.

Музыкальная программа концерта была насыщенной и душевной. На сцене выступили артисты Сургутской филармонии, творческие коллективы города, а также особенные гости. Александр Груздев и Светлана Марченко, педагоги Воскресной школы и активные участники возрождения традиций клиросного пения в Сургуте, стали настоящим украшением вечера.

Особенно трогательным моментом стало выступление Марии Ковальчук, выпускницы Воскресной школы и ученицы Светланы Ивановны. Она исполнила «Колыбельную Богородицы», покорив зал чистым высоким голосом. Гостем вечера стала известная исполнительница Юлия Славянская, исполнившая духовные православные песни, что придало концерту особую атмосферу.

Завершился праздник выступлением хора воспитанников Воскресной школы и сводного хора «Таланты Югры». Прозвучали проникновенные композиции: «С чего начинается Родина» (на текст протоиерея Артемия Владимирова), «Моя страна» и «Свет».