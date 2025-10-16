Огнеборцы Сургута вызволили утку из ледяной ловушки

Необычный вызов поступил на днях сотрудникам 41-й пожарно-спасательной части Сургута − помощь потребовалась не человеку, а птице. Ранним утром в парке «Сайма» прохожие заметили утку, застрявшую в тонком льду. Лапки птицы буквально вмерзли в поверхность, и она не могла освободиться самостоятельно.

«Не задумываясь ни секунды, огнеборцы приступили к операции по спасению, с помощью пожарного ствола, осторожной и точной струей воды они аккуратно разбили ледяной панцирь вокруг лапок утки. Утка, почувствовав свободу, взмахнула крыльями и взлетела в небо», − поделились историей в городской администрации.

По словам спасателей, операция заняла всего несколько минут, но стала символом того, что мужество и забота проявляются не только при тушении пожаров.