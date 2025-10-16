Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 октября

Премьера концертной программы «Танго, джаз и этно-фьюжн»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

Сургутская филармония представляет премьеру концертной программы «Танго, джаз и этно-фьюжн» в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» и Михаила Тоцкого (баян, аккордина, бандонеон, г. Петрозаводск).

«Танго, джаз и этно-фьюжн» – это концерт о страсти и любви, о взаимопонимании без слов, об умении раствориться в музыке и ценить неповторимость каждого момента. Огненная музыка латины, джаза и фолка всегда пробуждает в сердцах слушателя самые сокровенные надежды и заветные мечты!

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

«Эхосфера» и Кристина Руденченко

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Коллаборация сургутских музыкантов, которые выступят с концертной программой, объединяющей аутентичные восточнославянские вокальные традиции с современной электронной музыкой.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 400 рублей. 12+

Трибьют-концерт группы ПСИХЕЯ: 2000'S KIDS!

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В этом году отмечается музыкальное 30-летие группы: в далеком 1995 году ПСИХЕЯ образовалась в городе Кургане, сейчас базируется в Питере и продолжает радовать свою обширную аудиторию альбомами и синглами, каждый из которых является отдельным творением в неповторимом стиле. Сургут не остается в стороне и присоединяется к юбилею.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета до мероприятия − 400 рублей, в день мероприятия − 600 рублей. 18+

Страноведческая гостиная: «Семейное путешествие в автодоме»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 16:30.

Александра и Максим Мусины, которые путешествуют по России на самодельном автодоме, поделятся опытом ванлайфа, развеют мифы о таком формате жизни, сравнят заводские и самодельные автодома, расскажут о путешествиях с детьми и реальной стоимости содержания дома на колесах.

Телефон для справок: 28-56-93 (135). Вход свободный. 12+

Народное чтение. Обсуждение «Профессор Спирька»

Место проведения: кафе «Батавия», улица Ленина, 59. Время: 16:00.

Библиотека № 2 приглашает на литературную беседу по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка «Профессор Спирька». В уютной атмосфере любители чтения обсудят эту пронзительную историю, поднимающую темы ценности знаний, самопожертвования и противостояния духовного и материального.

Записаться можно по номеру телефона: 34-44-76. 12+

«День с финно-уграми»

Место проведения: ТЦК «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 14:00-18:00.

Сургутян ждут концерты этно-групп TUARI, финалистов «Звук Евразии» и фестиваля «Таврида.АРТ», а также выступление «Вэншен ёхум» из Ханты-Мансийска с игрой на традиционных инструментах и песнями. Разнообразные тематические площадки дадут возможность узнать больше о культуре и традициях финно-угорских народов.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Интерактивная экскурсия по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить интерактивную экскурсию по выставке «Кукляндия. Новое пространство». Всего в музейном собрании 112 кукол, среди них музыканты и актеры, художники и циркачи, моряки, а также медвежата, хитрые гномы и даже прекрасные феи и нимфы из сказочного леса.

Предварительная запись по телефону 51-68-11 или по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. 0+

19 октября

Концертная программа для детей «Большой побег, или Акуна-Матата»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Ансамбль «Ларец» и солисты Сургутской филармонии приглашают детей на концерт «Большой побег, или Акуна-Матата». Программа, созданная на основе саундтреков, в увлекательной форме познакомит юных зрителей с музыкальными инструментами и жанрами. Вместе с героями любимых мультфильмов, такими как Тимон и Пумба из «Короля Льва», дети отправятся в путешествие по миру живой музыки.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. 6+

Спектакль «Другая жизнь»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу.

Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда, но Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом, – ведь друг о друге они мечтали всю свою жизнь…

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета от 2 000 рублей. 12+

Акция «День читающего папы»

Место проведения: городские библиотеки. Время: с 11:30 до 15:00.

Городские библиотеки приглашают на акцию «День читающего папы», приуроченную ко Дню отца. В программе − громкие чтения, большая игротека, литературный праздник и мастер-классы по созданию подарков для пап.

Центральная детская библиотека Сургута (пр-д Дружбы, 11а) ждет читателей на своих многочисленных мероприятиях:

− в 11.30 читаем про пап на громких чтениях «Самый лучший»;

− в 12.00 играем в игры на мероприятии «Большая игротека»;

− в 12.00 проводим литературный праздник для детей и их родителей «Мы с папой – заодно!»;

− в 14.00 делаем поделку на мастер-классе «Папы учат»;

− в 15.00 весело проводим время и делаем забавные смайлики на мастер-классе «Улыбка для папы».

Эстафету мероприятий подхватит библиотека (детская) № 4 (ул. Энтузиастов, 47), где в 12.00 вас ждет мастер-класс по созданию открытки «Папа читает, я – мастерю». Т

Также в 12.00 обязательно загляните в библиотеку (универсальную) № 16 (пр. Комсомольский, 12) – здесь вам покажут, как сделать классную открытку «Самый лучший папа»!

Телефон для справок: 37-53-09. В программе возможны изменения. 0+

Музейное занятие «Жизнь картины из прошлого века»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В честь Дня отца художественный музей приглашает всех желающих, особенно пап − виртуозов починки домашних вещей, на первое музейное занятие «Жизнь картины из прошлого века». Участники узнают о секретах работы реставратора, особенностях восстановления картин и выполнят творческие задания в игровом формате.

Предварительная запись потелефону 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: от 100 рублей. 6+

Баста

Место проведения: Ледовый дворец спорта, Югорский тракт, 40. Время: 20:00.

Василий Вакуленко, известный как Баста, − артист, давно ставший эпохой в русскоязычной музыке. Его концерт − это более двух часов живого звука, где он исполнит главные хиты, знакомые всем: от легендарного альбома «Баста 1» до современных треков, таких как «Сансара», «Лед» и «Медлячок».

Кстати, у вас есть шанс выиграть два билета на шоу! Для этого просто подпишитесь на телеграм-канал СИА-ПРЕСС и оставьте комментарий «Участвую» под закрепленным постом.

Телефон для справок: +7 (3462) 95-07-95. Цена билета от 5 300 рублей. 16+