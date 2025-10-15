В Сургуте почти 900 человек были покусаны животными

С января по сентябрь за медицинской помощью после укусов, царапин и ослюнений животных обратились 860 человек, из них 280 — несовершеннолетние. Об этом рассказывает Центр антирабической помощи Сургутской травматологической больницы.

Больше половины случаев связаны с собаками — на них указали 485 пациентов. Из них 295 пострадали от бродячих животных и 190 — от домашних. На втором месте по числу обращений — кошки: 279 случаев, в том числе 217 из-за домашних питомцев и 62 — бездомных. Ещё 84 человека обратились после контакта с грызунами — белками, мышами и хомяками. В 12 случаях агрессию проявили другие животные: енот, лиса, обезьяна, козёл и другие.

По медицинским показаниям вакцинация назначена 624 пациентам. Врачи напоминают, что это единственный способ предотвратить развитие смертельно опасного заболевания. Курс профилактических прививок включает шесть внутримышечных инъекций и проводится бесплатно для всех граждан. Препараты всегда есть в наличии, вакцинация проводится круглосуточно.

Медики также напоминают о простых мерах профилактики бешенства:

не выпускать домашних животных на самовыгул;

не допускать контакта питомцев с бродячими или дикими животными;

не приносить домой найденных на улице животных без ветеринарного осмотра;

избегать общения с дикими или бездомными животными, даже если они кажутся дружелюбными;

регулярно прививать домашних питомцев.

Специалисты подчёркивают, что заражение может произойти не только при укусе — вирус бешенства передаётся со слюной через царапины или слизистые оболочки. Врачи призывают сургутян беречь себя, детей и домашних животных и при любых повреждениях, связанных с укусами, незамедлительно обращаться за медицинской помощью.