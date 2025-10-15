Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Сургутском районе

Накануне, 14 октября, на трассе «Север» в Сургутском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada Largus.

«Около 13:07 на 109 км автодороги «Север», 40-летний мужчина, управляя «Lexus», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате автоаварии водитель и пассажир иномарки получили травмы.