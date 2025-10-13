В школе цифрового спорта в Сургутском районе будут заниматься не только спортом, но и наукой

В поселке Белый Яр открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Учреждение объединило кибердисциплины, фиджитал-направления, гонки дронов и спортивное программирование.

Как рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, объект разместился в выкупленном и отремонтированном помещении площадью 800 квадратных метров. Общая стоимость проекта составила около 113 миллионов рублей. 76 миллионов ушли на приобретение помещения, еще 35 − на оснащение. Центр стал головным учреждением для целой сети филиалов, открытых на базе школ в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской, Локосово и Угуте.

«Цифровые виды спорта свое развитие в Сургутском районе получили в 2017 году. Первыми – кибернаправления, позже – фиджитал-спорт. Районные спортсмены традиционно становятся участниками и призерами соревнований различного уровня. Например, Анастасия Агафонова представляла муниципалитет на международных «Играх будущего». Первый чемпионат УрФО по фиджитал-спорту также принимал муниципалитет, в этом году – уже первый кубок России по ритм-симулятору», − подчеркнул Трубецкой.

В стенах школы разместились залы и студии с мультимедийной техникой, спортивными тренажерами и симуляторами. Здесь будут развивать такие направления, как компьютерный и фиджитал-спорт, гонки дронов, спортивное программирование и лазертаг.

Одновременно в центре смогут заниматься около 80 человек. Школа включает два отделения − цифровое и спортивное: пока одни ученики тренируются на компьютерах и приставках, другие осваивают физическую подготовку в спортивных залах.

По словам директора Центра цифровых видов спорта, президента федерации фиджитал-спорта в Югре Артема Щепотьева, проект задумывался в том числе как исследовательская площадка:

«Центр цифровых видов спорта – это спортивная школа, которая будет развивать компьютерный спорт, фиджитал, гонки дронов, спортивное программирование, лазерный бой. Помимо обучения мы планируем проводить исследования того, как цифровая среда влияет на молодежь, и разрабатывать методики, которые помогут гармоничному развитию ребят», – рассказал он.

Уже закуплены первые портативные электроэнцефалографы для анализа психоэмоционального состояния киберспортсменов.

«Мы начали исследование влияния цифровой среды на молодежь. На следующий год в бюджете заложено пять миллионов рублей на оборудование для научных экспериментов. Наша миссия – не просто готовить чемпионов, а помочь детям безопасно и осознанно взаимодействовать с цифровым миром», – отметил Артем Щепотьев.

В планах учреждения – около 30 мероприятий до конца года: школьные и молодежные лиги по цифровым видам спорта, соревнования по Dota, Counter-Strike, фиджитал-дисциплинам, гонкам дронов. В ноябре Белый Яр примет крупный фестиваль, а также здесь откроется федеральная экспериментальная площадка в сотрудничестве с Всероссийской Федерацией спортивного программирования. Кроме того, школа станет федеральной экспериментальной площадкой − соглашение об этом будет подписано в ноябре на форуме «Россия – спортивная держава».

Директор Всероссийской Федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов отметил, что Сургутский район стал одним из первых муниципалитетов в стране, кто опередил федеральные программы и самостоятельно открыл цифровую школу.

«До 2030 года, согласно концепции, в России планируется построить 300 фиджитал-центров. Но Сургутский район не стал ждать федерального проекта и решил открыть свою школу. Пусть она станет домом для молодых людей, местом, где рождаются звезды, прославляющие страну», – заявил Зарипов.

Школа цифровых видов спорта, открывшаяся в Белом Яре, уже начала набор на занятия. Как сообщил глава учреждения, на программы спортивной подготовки предусмотрен предварительный отбор − по аналогии с другими видами спорта. А вот на массовые занятия можно записаться свободно.

Возрастной порог зависит от конкретной дисциплины. Так, на занятия по компьютерному спорту принимают с 14 лет, на фиджитал − с 16 лет. Все возрастные ограничения установлены федеральными стандартами спортивной подготовки. Верхнего предела нет − заниматься цифровыми видами спорта можно и после 18 лет.