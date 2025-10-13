В Сургуте завершают ремонт и строительство новых дорог в этом сезоне

В Сургуте завершается самая масштабная дорожная кампания последних лет. Подошли к концу строительные работы на новой четырехполосной дороге по улице Александра Усольцева — от Ивана Шидловского до Семена Билецкого. Открытие движения по магистрали запланировано через месяц. Новая транспортная артерия обеспечит безопасный и удобный подъезд к четвертому корпусу школы № 9, а также снизит нагрузку на Грибоедовскую развязку и улучшит пропускную способность Северного района города.

Протяженность участка составляет 370 метров. При строительстве учтены современные требования к комфорту и безопасности всех участников дорожного движения. Вдоль трассы оборудованы велодорожка шириной 1,5 метра, тротуары по обе стороны проезжей частишириной по 3 метра, карманы для общественного транспорта, система ливневой канализации, освещение и камеры видеонаблюдения.

Как отметил заместитель директора по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков, объект находится на финальной стадии реализации: «В настоящее время строительные работы находятся на завершающем этапе. После проведения комплекса пусконаладочных мероприятий и сдачи объекта эксплуатирующим организациям дорога будет введена в эксплуатацию».

Работы по возведению нового участка начались в начале 2025 года. Первый заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев рассказал, что проектирование будущей дороги началось еще в 2023 году: «Разработанный проект прошел государственную экспертизу. В начале 2025 года мы приступили к переустройству инженерных сетей: провели модернизацию ливневой канализации, электроснабжения и системы видеонаблюдения. Все работы выполнялись строго в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативными требованиями».

Дорога по улице Усольцева станет частью масштабного проекта по развитию улично-дорожной сети северной части Сургута. Как пояснил директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, в перспективе здесь появятся еще два важных дорожных участка, которые объединят микрорайоны в единую транспортную систему: «Первый участок — продолжение улицы Александра Усольцева от улицы Есенина до Ивана Шидловского. Второй объект — улица 33 “З”, являющаяся фактическим продолжением улицы Ивана Шидловского. Она соединит улицу Александра Усольцева с улицей Крылова. После реализации этих проектов транспортная доступность северной части города значительно улучшится».

Подходят к концу работы по ремонту одного из важных участков в центре Сургута — на проспекте Ленина. Здесь исполняются два муниципальных контракта: на участке от Дзержинского до Декабристов работы завершены, а на участке от Декабристов до Майской выполнено 92% запланированного объема.

«Подрядная организация “ЮВиС” демонстрирует высокие темпы. При том что контракт рассчитан на два года — 2025-2026 — компания взяла на себя обязательства завершить работы досрочно, до конца октября 2025 года. Уже выполнено более 20 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 2,3 тысячи квадратных метров тротуаров», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Как сообщил начальник участка строительной компании «ЮВиС» Михаил Цепелев, основная часть работ находится на финишной прямой: «Сейчас на объекте работает около 20 человек и 11 единиц техники. На пике задействовали до 50 специалистов, когда шла активная укладка асфальта. До конца месяца уложимся в сроки контракта».

Анна Коршунова добавила, что в 2025 году в план дорожной кампании вошло 38 объектов. На 30 из них работы уже завершены, и сейчас проходят процедуры приемки. На остальных восьми ремонт продолжается: «Среди объектов, где сейчас ведутся работы, — проспект Ленина, улица Мелик-Карамова, улица Аэрофлотская в районе путепровода через Нефтеюганское шоссе, улица Островского, улица Профсоюзов, проспект Мира и Югорский тракт. По ряду объектов подрядчики устраняют замечания, выявленные заказчиком».

При поддержке Администрации Сургута