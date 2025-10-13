​Сургут вошёл в десятку городов России с самыми высокими зарплатами

Сургут занял шестое место в рейтинге ста крупнейших городов России по уровню зарплат и покупательной способности. Согласно исследованию РИА Новости, средняя чистая зарплата в городе в первом полугодии 2025 года составила 129,2 тысячи рублей, что на 12,2% выше, чем за тот же период прошлого года.

Соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в Сургуте составляет 4,66. Это значит, что на одну среднюю зарплату житель города может приобрести почти пять таких наборов товаров и услуг. Таким образом, Сургут вошёл в число региональных лидеров по уровню доходов, уступив только северным городам и столице.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой, где средняя чистая зарплата в 167 тысяч рублей превышает стоимость фиксированного потребительского набора в 5,86 раза. Далее следуют Салехард (159 тысяч и 5,57 потребнабор) и Южно-Сахалинск (150 тысяч и 5,25 потребнабора). Замыкают первую десятку Москва, Анадырь, Сургут, Магадан, Якутск, Красногорск и Химки.

Ханты-Мансийск занял 12-е место, с показателем 4,40 и средней зарплатой 122 тысячи рублей. Рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 9,4%. Тюмень расположилась на 14-й строчке рейтинга: средняя чистая зарплата здесь составила 97,5 тысячи рублей, что на 10,9% выше, чем годом ранее. При этом покупательная способность жителей областного центра оценивается на уровне 4,31 фиксированного набора товаров и услуг.

По данным экспертов РИА Новости, в среднем по России номинальная начисленная зарплата работников организаций в 2024 году составила 99 тысяч рублей, а в первом полугодии 2025 года — 106,9 тысячи рублей, что на 13,6% больше, чем годом ранее.