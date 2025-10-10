​На мосту имени Солохина в Сургуте тестируют краски для защиты от коррозии

В Сургуте на мосту через Обь имени Валентина Солохина завершился важный этап исследований лакокрасочных покрытий. С 22 по 30 сентября специалисты проверяли различные виды защитных систем, чтобы определить, какие материалы обеспечат наилучшую долговечность конструкции в суровых климатических условиях Югры, пишет ugra-news.ru.

В испытаниях участвовали четыре производителя красок, каждая компания нанесла свои антикоррозийные системы на тестовые участки моста, включая сложные зоны вблизи воды, где воздействие влаги и температурных перепадов наиболее интенсивное.

Качество подготовки поверхности, нанесения и состава материалов контролировали эксперты Центральной лаборатории дорожного управления Югры.

«Этот отчёт будет содержать не только результаты тестирования, но и рекомендации по выбору наиболее подходящих материалов для защиты моста от коррозии. Это важный шаг для обеспечения безопасности и долговечности конструкции», — сообщили в Управлении автодорог Югры.

В течение ближайшего года специалисты продолжат наблюдения за состоянием нанесённых покрытий. Они будут анализировать, как краски выдерживают ультрафиолет, перепады температур и высокую влажность. По итогам испытаний выберут систему, которая наилучшим образом защитит мост от разрушения и обеспечит минимальные затраты на обслуживание.

Выбор оптимального покрытия — стратегическое решение: от него зависит срок службы металлических конструкций, устойчивость к коррозии и безопасность движения.

Мост имени Валентина Солохина — самый длинный в Сибири и первый вантовый мост в азиатской части России. Он был открыт в 2000 году и в этом году отметил 25-летие. Сооружение занесено в Книгу рекордов Гиннеса благодаря уникальному подвесному пролёту длиной 400 метров.