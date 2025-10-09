Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

11 октября

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В библиотеке пройдет заседание клуба «Проспект читающей молодежи», где обсудят вопросы выбора, оценки своих сил и подросткового бунта на примере рассказа Викентия Вересаева «Порыв». А в литературной игре «Проверяя факты» гостям мероприятия предстоит выяснить, какие из утверждений о литературе являются правдивыми.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Фестиваль этнической музыки «МОХ». Концерт «Сказание»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Жителей и гостей Сургута ждет не просто музыка, а метафорическое отражение гармонии человека с природой, истории о родной земле, дальних путешествиях и самых дорогих сердцу воспоминаниях. В этот вечер выступит группа «Сказание» из Екатеринбурга.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Шуберт как фантазия»

Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В стенах «Стерха» прозвучит неоромантизм от Вероники Шитовой. В программе: «Тихие песни» (1977) Валентина Сильвестрова в исполнении Алены Поль, «Фантазия памяти Шуберта» Сергея Ахунова, а также «Смерь говорит» Дэвида Лэнга.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

12 октября

Спектакль «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 10:00 и 12:00.

Для детей и их родителей подготовили музыкальную, поучительную сказку о Принцессе, которая была настолько красивой, что не могла любить кого-то кроме себя. Однако встреча с Королем лягушек изменила ее. Принцесса начала смотреть на красоту другими глазами.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Акция «Читаем М. Ю. Лермонтова на улице Лермонтова»

Место проведения: Библиотека (детская) № 30, улица Лермонтова, 6/3. Время: с 11:00 до 18:00.

В Сургуте ко дню рождения Михаила Лермонтова состоится акция, которая начнется с чтения стихотворений и отрывков из поэм поэта. Гости мероприятия услышат строки из любимых произведений, а также узнают историю создания стихотворения «Бородино». Также в программе: беседа «Недаром помнит вся Россия…», урок мужества «Да, были люди в наше время…», мастер-класс и другие развлечения.

Телефон для справок: 36-01-37. Вход свободный. 6+

Музейное занятие «Военные профессии: снайпер»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

В это воскресение сургутян ждет интересное и познавательное занятие, где им расскажут об одной из самых сложных военных профессий ‒ снайпер. Участников также ждет игра на меткость.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Экскурсия и мастер-класс «На память»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

У юных и взрослых горожан есть возможность погрузиться в прошлое на выставке «PROобразы», где представлены артефакты эпохи раннего Средневековья, включая знаменитый Холмогорский клад. Также в этот день пройдет мастер-класс «На память». Участники мероприятия создадут кулон из эпоксидной смолы.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

