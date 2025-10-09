16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,5478   EUR  94,9351  

Новости

Больше новостей
Предложение брать социальный налог с неработающих здоровых граждан - это:
Комментировать
0
Запрет на ношение хиджабов в школах Югры - это:
Комментировать
0
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША
Фото: Библиотеки города Сургута / vk.com

11 октября

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В библиотеке пройдет заседание клуба «Проспект читающей молодежи», где обсудят вопросы выбора, оценки своих сил и подросткового бунта на примере рассказа Викентия Вересаева «Порыв». А в литературной игре «Проверяя факты» гостям мероприятия предстоит выяснить, какие из утверждений о литературе являются правдивыми.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Фестиваль этнической музыки «МОХ». Концерт «Сказание»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Жителей и гостей Сургута ждет не просто музыка, а метафорическое отражение гармонии человека с природой, истории о родной земле, дальних путешествиях и самых дорогих сердцу воспоминаниях. В этот вечер выступит группа «Сказание» из Екатеринбурга.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Шуберт как фантазия»

Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В стенах «Стерха» прозвучит неоромантизм от Вероники Шитовой. В программе: «Тихие песни» (1977) Валентина Сильвестрова в исполнении Алены Поль, «Фантазия памяти Шуберта» Сергея Ахунова, а также «Смерь говорит» Дэвида Лэнга.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

12 октября

Спектакль «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 10:00 и 12:00.

Для детей и их родителей подготовили музыкальную, поучительную сказку о Принцессе, которая была настолько красивой, что не могла любить кого-то кроме себя. Однако встреча с Королем лягушек изменила ее. Принцесса начала смотреть на красоту другими глазами.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Акция «Читаем М. Ю. Лермонтова на улице Лермонтова»

Место проведения: Библиотека (детская) № 30, улица Лермонтова, 6/3. Время: с 11:00 до 18:00.

В Сургуте ко дню рождения Михаила Лермонтова состоится акция, которая начнется с чтения стихотворений и отрывков из поэм поэта. Гости мероприятия услышат строки из любимых произведений, а также узнают историю создания стихотворения «Бородино». Также в программе: беседа «Недаром помнит вся Россия…», урок мужества «Да, были люди в наше время…», мастер-класс и другие развлечения.

Телефон для справок: 36-01-37. Вход свободный. 6+

Музейное занятие «Военные профессии: снайпер»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

В это воскресение сургутян ждет интересное и познавательное занятие, где им расскажут об одной из самых сложных военных профессий ‒ снайпер. Участников также ждет игра на меткость.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Экскурсия и мастер-класс «На память»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

У юных и взрослых горожан есть возможность погрузиться в прошлое на выставке «PROобразы», где представлены артефакты эпохи раннего Средневековья, включая знаменитый Холмогорский клад. Также в этот день пройдет мастер-класс «На память». Участники мероприятия создадут кулон из эпоксидной смолы.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:49, просмотров: 123, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1759777238"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1760381984"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YGyUcM+GFjGvAuDLdDOJzBM3JTCoNgLdwCBqTy8vgToiKpPG3uUsWPwaxvqLp5VDcL9tRHd7UkDBrwaWWHU+Ns5grfV5kVHahTemmbypb/lXjPTkWQne1Z2Ff6YT4im9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YGyUcM+GFjGvAuDLdDOJzBM3JTCoNgLdwCBqTy8vgToiKpPG3uUsWPwaxvqLp5VDcL9tRHd7UkDBrwaWWHU+Ns5grfV5kVHahTemmbypb/lXjPTkWQne1Z2Ff6YT4im9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "7efb62b7c2962aae1bf2dd7727ffea0d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcNYH8i"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-07 00:00:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-13 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1759777238"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1760381984"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YGyUcM+GFjGvAuDLdDOJzBM3JTCoNgLdwCBqTy8vgToiKpPG3uUsWPwaxvqLp5VDcL9tRHd7UkDBrwaWWHU+Ns5grfV5kVHahTemmbypb/lXjPTkWQne1Z2Ff6YT4im9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YGyUcM+GFjGvAuDLdDOJzBM3JTCoNgLdwCBqTy8vgToiKpPG3uUsWPwaxvqLp5VDcL9tRHd7UkDBrwaWWHU+Ns5grfV5kVHahTemmbypb/lXjPTkWQne1Z2Ff6YT4im9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "7efb62b7c2962aae1bf2dd7727ffea0d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcNYH8i"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-07 00:00:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-13 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1759777238"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1760381984"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YGyUcM+GFjGvAuDLdDOJzBM3JTCoNgLdwCBqTy8vgToiKpPG3uUsWPwaxvqLp5VDcL9tRHd7UkDBrwaWWHU+Ns5grfV5kVHahTemmbypb/lXjPTkWQne1Z2Ff6YT4im9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YGyUcM+GFjGvAuDLdDOJzBM3JTCoNgLdwCBqTy8vgToiKpPG3uUsWPwaxvqLp5VDcL9tRHd7UkDBrwaWWHU+Ns5grfV5kVHahTemmbypb/lXjPTkWQne1Z2Ff6YT4im9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "7efb62b7c2962aae1bf2dd7727ffea0d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcNYH8i"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-07 00:00:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-13 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре и России ужесточились правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам 1371
  2. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 1078
  3. Сургутские врачи девять лет боролись за жизнь пациентки с сложной онкологией — и преуспели 780
  4. В Сургутском регионе СвЖД отремонтировали более 60 км путей 613
  5. ​Семейная ипотека может стать менее доступной ‒ ГК «Сибпромстрой» дает шанс купить жилье на льготных условиях 601
  6. ​В Госдуме предложили льготную ипотеку для заводчан. Дойдет ли это до Югры? 554
  7. В Югре откроется первая в округе фабрика по переработке бумаги 552
  8. ​В Сургуте прошел очередной этап осенней акции по высадке деревьев 545
  9. ​День пожилого человека в пансионате «Заботливое сердце» в Сургуте: праздник для души и новые возможности для города 541
  10. Стартовал прием заявок на субсидию до 2 млн рублей на открытие бизнеса в Югре. Для ветеранов — особые условия 539
  1. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4039
  2. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 3268
  3. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 2589
  4. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 2585
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША 2171
  6. ​Митинг или недоразумение? В Сургуте рабочие УТТ-2 перекрыли въезд к базе − «Сургутнефтегаз» называет инцидент частным случаем 2138
  7. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 2112
  8. ​В Сургуте изменилось движение автобусов: началось зимнее расписание 2045
  9. Погуляем, поедим 1947
  10. Максим Слепов обсудил с сургутскими единороссами патриотическую значимость спортивных побед 1888
  1. Честная пятидневка 10938
  2. ​Опасные интернет-тренды 9618
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7990
  4. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 5177
  5. ​Где концерты, Зин? 4985
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 4889
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4645
  8. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 4630
  9. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 4536
  10. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 4390

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика