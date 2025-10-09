В ДТП в Сургуте одна из машин загорелась после столкновения

Сегодня утром, 9 октября, на Восточной объездной дороге под Сургутом произошло страшное ДТП, в котором погибли два водителя. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. После столкновения одна из машин загорелась. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле» 2000 года рождения совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1961 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия экстренных оперативных служб», − говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиция устанавливают все обстоятельства аварии.