​ Агрессивного таксиста из Сургута депортируют за нарушение закона

В Сургуте мигранта-таксиста выдворят за пределы России после конфликта с пассажирами. Об этом рассказали в местном УМВД.

«По предварительной информации, сургутяне попросили мужчину проехать другой дорогой к месту назначения, но получили отказ, после чего между ними возникла ссора. Информация об инциденте была опубликована в одном из местных новостных пабликов», − говорится в сообщении.

Инцидент произошел на автобусной остановке. «Вез нас не по тому маршруту, мы задали ему вопрос, а он на ломаном русском сказал, что мы ему мозги своими мозгами делаем. Высадил нас посреди дороги, вышел из машины и начал нападать – сначала на мужа, потом на меня с ребенком», − рассказала сургутянка в соцсетях.

Полиция установила личность водителя и задержала его. Им оказался 26-летний иностранный гражданин. Проверка показала, что мужчина нарушил миграционные правила. В отношении него был составлен протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, а также принято решение о депортации. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.

Дополнительно сотрудники ГИБДД проверили деятельность водителя. По результатам ему вменено административное правонарушение по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с неисправностями или нарушениями требований эксплуатации).