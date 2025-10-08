СвЖД проводит обновление железнодорожных путей вокруг Сургута

С начала путевой кампании 2025 года на территории Сургутского региона Свердловской железной дороги (СвЖД) обновлено 60,8 километра железнодорожного пути. К настоящему времени полностью завершены два из трёх этапов летних ремонтных работ, сообщает пресс-служба СвЖД.

В этом году капитальный ремонт пути и реконструкция мостов ведутся на перегонах Коротчаево – Тихая, Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая (включая станцию Нартовая) и Ягенетта – Нарат. Общая протяжённость капитально обновлённых участков составляет 41,4 километра. Кроме того, заменено восемь стрелочных переводов, а также проведена замена элементов мостовых конструкций на станции Коротчаево и на участках Коротчаево – Тихая и Тыдыл – Нартовая.

Работы первого этапа по обновлению пути на направлении Коротчаево – Новый Уренгой, которые СвЖД реализует в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, находятся на завершающей стадии.

При проведении ремонта используются инновационные технологии и современная техника. Так, при выравнивании профиля земляного полотна применяется система лазерного построителя плоскости, а при укладке рельсошпальной решётки — высокопроизводительные укладочные краны.

На участке Коротчаево – Тихая самоходный укладочный кран выполняет разборку и укладку пути 25-метровыми звеньями, что значительно повышает скорость и точность работ. Управление техникой осуществляется дистанционно с помощью современных систем контроля, а комплект видеокамер и мониторов позволяет операторам отслеживать ключевые технологические процессы в режиме реального времени.

В рамках среднего ремонта пути в регионе обновлено ещё 19,4 километра железнодорожных линий. Полная замена рельсов проведена на перегонах Перил – Демьянка и Сивыс-Ях – Куть-Ях.

Всего в 2025 году в Сургутском регионе СвЖД запланировано обновить 77 километров железнодорожного пути. Кампания началась в апреле и продлится до середины ноября.