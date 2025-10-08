В Сургуте отпраздновали День пожилого человека в пансионате «Заботливое сердце»

16+
Логотип Сиапресс
​День пожилого человека в пансионате «Заботливое сердце» в Сургуте: праздник для души и новые возможности для города

​День пожилого человека в пансионате «Заботливое сердце» в Сургуте: праздник для души и новые возможности для города
Фото: Александра Важенина

В начале октября в пансионате для пожилых людей «Заботливое сердце» состоялись праздничные концерты, приуроченные ко Дню пожилого человека. Ученики городской школы МБОУ СОШ №44 и Гимназии им. Ф.К. Салманова пришли порадовать бабушек и дедушек своим творчеством, исполнив песни и танцы, которые подарили всем присутствующим заряд положительных эмоций и радости.

Эти праздники стали особенно значимыми в свете недавнего переезда пансионата. Ранее пансионат находился по адресу Комсомольский проспект, теперь переехал на по адресу Производственная 6 к1. Новый адрес стал не только удобнее, но и позволил значительно увеличить вместимость учреждения: теперь пансионат может принимать до 100 постояльцев, в то время как раньше было рассчитан всего 35 мест.

Это важное изменение для нашего города, так как количество учреждений круглосуточного пребывания для пожилых людей остается ограниченным.


нравится (1) не нравится (0)
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru
