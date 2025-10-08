В Сургуте отпраздновали День пожилого человека в пансионате «Заботливое сердце»

В начале октября в пансионате для пожилых людей «Заботливое сердце» состоялись праздничные концерты, приуроченные ко Дню пожилого человека. Ученики городской школы МБОУ СОШ №44 и Гимназии им. Ф.К. Салманова пришли порадовать бабушек и дедушек своим творчеством, исполнив песни и танцы, которые подарили всем присутствующим заряд положительных эмоций и радости.

Эти праздники стали особенно значимыми в свете недавнего переезда пансионата. Ранее пансионат находился по адресу Комсомольский проспект, теперь переехал на по адресу Производственная 6 к1. Новый адрес стал не только удобнее, но и позволил значительно увеличить вместимость учреждения: теперь пансионат может принимать до 100 постояльцев, в то время как раньше было рассчитан всего 35 мест.

Это важное изменение для нашего города, так как количество учреждений круглосуточного пребывания для пожилых людей остается ограниченным.