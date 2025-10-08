От Сургута и района на службу в армию планируют отправить более 500 человек

В Сургуте и Сургутском районе начался осенний призыв на военную службу. В ходе кампании планируется направить в войска более 500 человек, пишет администрация города. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, сообщают в городском военном комиссариате.

«Граждане от 18 до 30 лет проходят в плановом порядке всестороннее медицинское освидетельствование, профессиональный отбор и убывают на сборные пункты для укомплектования команд и убытия в воинские части. Службу проходят в частях и подразделениях, находящихся на территории Российской Федерации во всех родах войск. В осеннем призыве планируем привлечь около 500 человек из города Сургута и Сургутского района для прохождения военной службы по призыву», — сообщил военный комиссар города Сургута и Сургутского района Александр Исак.

После прохождения призывной комиссии новобранцы направляются в окружные учебные центры, где проходят курс военно-специальной, строевой и медицинской подготовки.

«Отправка осуществляется в строгом соответствии с утверждённым графиком. В целях обеспечения безопасности призывников массовые сборы при отправке не проводятся. Предпринимаются все необходимые меры для защиты военнослужащих, убывающих на призывные сборные пункты и в воинские части для прохождения военной службы по призыву», — подчеркнул Александр Исак.

Одним из нововведений осеннего призыва 2025 года стало использование электронных повесток. Уведомления направляются через личный кабинет на портале «Госуслуги». За неявку без уважительной причины по истечении 20 дней с момента получения повестки предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что всего от Югры на службу планируют отправить около 1,5 тысячи человек.