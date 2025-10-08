В Сургуте врачи девять лет боролись со сложной онкологией у пациентки

В Сургутской окружной клинической больнице врачи-гематологи на протяжении девяти лет боролись за жизнь своей пациентки Виктории, которой в 2016 году диагностировали редкое и агрессивное онкологическое заболевание — диффузную В-крупноклеточную лимфому с поражением желудка, сообщает канал «Здравоохранение Югры».

После курса высокодозной полихимиотерапии удалось добиться полной ремиссии, и на протяжении семи лет, с 2016 по 2023 год, болезнь не возвращалась. Однако в прошлом году анализы вновь показали тревожные изменения. Новый диагноз — миелодиспластический синдром, быстро трансформировавшийся в острый миелоидный лейкоз с крайне неблагоприятным прогнозом.

Команда сургутских гематологов провела девять курсов терапии с применением современных таргетных препаратов и гипометилирующих агентов. Врачи вновь добились ремиссии, но понимали, что необходима трансплантация костного мозга.

Решение было принято совместно с федеральными специалистами. Операцию провели в Научно-исследовательском институте детской гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге — одном из ведущих центров страны. Для Виктории этот шаг стал единственным шансом на спасение.

После трансплантации пациентке пришлось пройти через тяжелейшие испытания — курсы химиотерапии при полном отсутствии иммунитета, сепсис, трофическую язву. Каждый день был новой борьбой за жизнь.

Ценой огромных усилий врачей — и федерального центра, и специалистов Сургута — ремиссия была достигнута вновь. Сегодня Виктория находится под наблюдением гематологов Елены Кабановой и Юлии Седловой, чувствует себя хорошо и возвращается к обычной жизни.