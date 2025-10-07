Сургутская школа №8 готова к приему учеников после масштабного ремонта

После осенних каникул ученики сургутской школы №8 имени А.Н. Сибирцева вновь сядут за парты − в полностью обновленном здании. Ремонт учреждения завершен, сейчас идут последние пусконаладочные работы. Об этом сообщили корреспонденту siapress.ru в ходе общественной приемки.

Капитальный ремонт школы начался еще летом 2024 года. За это время были полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад, установлено современное оборудование для лабораторий и столовой. Кроме того, на месте старых теплиц появилась новая спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами.

«На территории спортивной площадки в свое время находились две разрушенные теплицы, которые мы в экстренном порядке разобрали. Дополнительно депутаты городской Думы добавили денег для того, чтобы в этом сезон быстро успеть ее достроить. Как вы слышали, эту площадку сдали на месяц раньше. Мы успели до зимы, причем площадка действительно с современными МАФами и с современным спортивным оборудованием», − поделился глава Сургута Максим Слепов.

Внутреннее пространство школы сильно изменилось: классы распределили по возрастным зонам, обновились места для общения, творчества и спорта, а также цифровые лаборатории для естественно-научных дисциплин.

Как рассказала директор Ирина Кирпикова, в учреждении планируют создать новый проект − «Школьный музей. Исторический портал», где будут проводиться уроки истории в виртуальной среде.

«Безусловно, оборудование и новые возможности дают нам потенциал развития естественно-научного направления. Как не воспользоваться благоустроенной территорией, это и спортивно-оздоровительная составляющая. Если мы раньше, когда у нас был только один спортивный зал, занимали призовые места в президентских соревнованиях, то сейчас, держись, округ!» − отметила Кирпикова.

Особое внимание уделили не только интерьеру, но и эстетике − цветовые решения и оформление разрабатывались при участии родителей, школьников и студентов педуниверситета.

«Малыши на первом этаже, это их зона, чтобы они не мешали старшим, и наоборот. Мы очень довольны. Были задействованы студенты Сургутского педагогического университета, родители, ученики. У нас было голосование, выбирали цветовое решение каждого этажа. А вы видели спортплощадку! Сын старший буквально вчера мне говорит: «Мама, почему сейчас младший будет ходить, заниматься на этой спортплощадке. А мы ничего не успели». Но Ирина Александровна сказала, что всегда ждет выпускников, чтобы они могли прийти, посмотреть и порадоваться за будущих учеников», − подчеркнула родитель Валентина Хаданович.

По словам главы города, ремонт оказался непростым − подвела поставка оборудования и качество подрядных работ, но все удалось довести до ума.

«Непростое время сейчас, идет перенастройка поставки оборудования. Раньше поставляли из Европы, сейчас поставляют из стран Азии. Поэтому из-за этого, в том числе, возможно, произошла задержка сдачи объекта. Не успели к первому сентября, но зато взяли на себя ответственность и довели все до ума. И сейчас дети со второй четверти зайдут в уже готовые классы», − добавил он.

Ремонт и оснащение школы обошлись в 310 млн рублей − это средства из федерального, регионального и местного бюджетов. Также в рамках отдельной программы на новое оборудование для школьной столовой выделили 75 млн рублей − не только для этой школы, но и других учреждений города, указал Слепов.

Согласно проекту, завершить обновление здания предполагалось в мае 2025 года, однако сроки сдвинулись из-за задержек с поставками и смены подрядчиков. Тем не менее, как заверил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап, все крупные работы завершены, подрядчик продолжает нести штрафные санкции за просрочку.

«Субъективных, объективных причин много было. Поставка оборудования, неквалифицированные работники. Много чего пришлось переделывать, когда менялись подрядные организации. Но сейчас все оборудование уже установлено, идут мелкие доработки: где-то подклеить, где-то подровнять в рамках приемки», − сообщил Цап.

Школа №8 – одна из старейших в городе: 22 декабря 2024 года ей исполнилось 55 лет.