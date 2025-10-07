В Сургуте из-за промывки труб может временно ухудшиться качество воды

Сургуте специалисты «Горводоканала» проводят запуск трёх ключевых участков водоснабжения — магистрального водовода по Тюменскому тракту, водопровода на бульваре Писателей и на Нефтеюганском шоссе. Как сообщает предприятие, в связи с этим в центральных микрорайонах города возможно временное ухудшение качества воды.

Работы выполняются без отключения абонентов от холодного водоснабжения, однако на сетях производится ряд технических операций — переключения, изменение параметров и перераспределение потоков.

Специалисты «Горводоканала» отмечают, что принимают все необходимые меры для минимизации влияния работ на качество услуг. «При необходимости устанавливаются проливы для стабилизации показателей воды», — уточнили в организации.

По вопросам, связанным с качеством холодной воды, сургутяне могут обратиться в диспетчерскую службу предприятия по телефону 45-65-44 или оставитьобращение через сайт gvk86.ru/report.