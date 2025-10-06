16+
​«Дух дышит, где хочет»: в Сургуте прозвучала музыка с духовной направленностью // ВИДЕОФАКТ

Вокальный ансамбль Новосибирской филармонии выступил на фестивале «Мир звучит» в «Стерхе»

​«Дух дышит, где хочет»: в Сургуте прозвучала музыка с духовной направленностью // ВИДЕОФАКТ
Фото и видео: Сергей Зятьков / vk.com

Накануне, 3 и 4 октября, в галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте состоялся концерт «Дух дышит, где хочет» в исполнении вокального ансамбля Павла Шаромова из Новосибирской филармонии и инструментального ансамбля Сургута. Музыкальный вечер прошел в рамках уже второго фестиваля «Мир звучит».

Гости вечера услышали несколько композиций: А. Пярт – Da pacem Domine (2004), Д. Лэнг – Jast («Песнь песней») (2014), О. Пайбердин – Сказал Екклесиаст (2025), С. Зятьков – Пиранези (фрагменты) (2025), С. Зятьков – Кандинскiй (2025).

«Меня очень радует, что каждый раз мы видим на концертах новые лица, и таких людей становится все больше и больше. То есть люди уже привыкли ко всему, что вокруг. Хочется открыть для себя что-то новое, прийти, погрузиться в атмосферу, потому что концерты, которые проходят в галерее «Стерх» – уникальные. Сергей правильно сказал: это своеобразный квартирник. И люди присутствуют при рождении музыки, рядом сидят с нами и видят, что и как происходит, и погружаются в это. Это здорово», ‒ поделился с корреспондентом siapress.ru Павел Шаромов.

Мероприятия фестиваля «Мир звучит» в «Стерхе» проходят до конца месяца по пятницам в 19:00 и по субботам в 17:00. На этой неделе, 11 октября, сургутян ждет концерт «Шуберт как фантазия»: воедино сольются скрипка, электрогитара, фортепиано и виолончель. Также музыка зазвучит 17, 23 и 25 октября. Подробности и трансляции доступны в сообществе фестиваля «ВКонтакте».

Напомним, фестиваль «Мир звучит» стартовал в «Стерхе» 26 сентября. В тот день прошел концерт под названием «Простые чувства. Чувственная простота», посвященный ретроспективе «новой простоты» ХХ века ‒ неоклассицизму, неоромантизму и постминимализму.


Сегодня в 15:43, просмотров: 157, комментариев: 0
