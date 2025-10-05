Кардиохирурги Сургута спасли 85-летнюю пациентку, проведя многоступенчатое вмешательство

Врачи Окружного кардиодиспансера Сургута провели многоступенчатую операцию, чтобы спасти жизнь 85-летней пациентки с тяжелой патологией сердца и сосудов. Галина Яковлевна поступила с полной закупоркой левой коронарной артерии, выраженным кальцинозом и поражением аортального клапана, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«Провести малоинвазивную операцию было невозможно, а открытая кардиохирургия представляла огромный риск из-за возраста и состояния пациентки. После экстренного консилиума было принято решение о многоступенчатом вмешательстве – врачи выполнили сразу четыре операции: аортокоронарное шунтирование, замену клапана, радиочастотную абляцию и тромбоэктомию», – указал он в своих соцсетях.

Операция длилась почти пять часов и завершилась успешно. Состояние женщины стабилизировалось, сейчас она проходит курс восстановления.

Галина Яковлевна родилась в мае 1940 года – она пережила военное детство и День Победы. Теперь, по словам пациентки, ей «подарили время», за что она благодарит врачей кардиодиспансера.