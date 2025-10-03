В Сургуте спасли женщину с тяжелым наследственным заболеванием

В Сургутской окружной клинической больнице врачи провели уникальное эндоскопическое лечение, которое позволило избежать тяжелой инвалидизирующей операции и предотвратить развитие рака у 35-летней пациентки с наследственным заболеванием.

Жительница Сургута обратилась к колопроктологу для проведения плановой видеоколоноскопии. Обследование выявило множественные аденомы во всех отделах толстой кишки. Гистологическое и генетическое исследования подтвердили диагноз «семейный аденоматозный полипоз» — заболевание, при котором без вмешательства риск развития рака толстой кишки достигает 100%.

Команда врачей приняла решение о проведении органосохраняющего лечения. Вместо удаления всей кишки, как это обычно требуется при таких случаях, специалисты выбрали поэтапное эндоскопическое удаление образований.

Первый этап уже завершён: удалено около 40 аденом. В октябре планируется второй этап, в ходе которого врачи проведут удаление ещё примерно 30 новообразований. Такой метод позволяет радикально решить проблему, при этом максимально сохранив функцию органа.

«Если бы аденомы не были удалены эндоскопически, единственным вариантом для пациентки стала бы колэктомия — тяжелая и инвалидизирующая операция. Сейчас же мы проводим лечение максимально щадящим методом, что позволяет предотвратить развитие рака», — пояснил оперирующий хирург Низами Магомедов.

После завершения всех этапов лечения женщина будет находиться под динамическим наблюдением специалистов.