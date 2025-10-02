​Педиатр из Сургута получила Всероссийскую премию «Первые лица»

Заведующая отделением для детей раннего возраста сургутского Центра охраны материнства и детства Елена Яковенко удостоена престижной Всероссийской премии «Первые лица», учреждённой министерством здравоохранения России. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Елена Яковенко посвятила медицине почти три десятилетия, из которых более 20 лет работает в сургутском Центре охраны материнства и детства. Под её руководством специалисты отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реанимации, оказывают высокотехнологичную помощь маленьким пациентам с перинатальной патологией.

Глава региона отметил, что награда стала признанием не только личных заслуг Елены Яковенко, но и вклада всего коллектива Центра в развитие перинатальной медицины в Югре и в России в целом.

Премия «Первые лица» учреждена в 2014 году и является единственной на сегодняшний день Премией, которая призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.