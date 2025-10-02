На трассе «Сургут − Нижневартовск» погиб пожилой водитель Nissan

Накануне вечером, 1 октября, в Сургутском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Как сообщает Госавтоинспекция Югры, в результате ДТП погиб 73-летний водитель Nissan.

«Около 18:40 на 46 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» 73-летний водитель «NISSAN», по предварительным данным, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с «КАМАЗ», под управлением 42-летнего водителя. Водитель легкового автомобиля погиб», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб, пятеро − получили травмы, в том числе ребенок.