Максим Слепов наградил сургутских учителей и воспитателей

​В Сургуте более 180 педагогов получили награды к профессиональному празднику

Максим Слепов наградил сургутских учителей и воспитателей
Фото t.me/slepovsurgut

В Сургуте чествовали воспитателей и учителей, которым в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников, а также Дня учителя вручили более 180 наград. Среди них — знаки отличия, почётные звания и грамоты Министерства просвещения РФ, а также региональные и городские награды. Чествование педагогов происходило в течение двух дней в Дворце торжеств.

Глава города Максим Слепов подчеркнул особую значимость труда педагогов, отметив, что именно им родители доверяют самое ценное — своих детей. По его словам, работа воспитателей и учителей требует не только профессионализма, но и душевной щедрости, любви, мудрости и терпения.

«Уверен, благодаря педагогам мы откроем и разовьём таланты ещё многих юных сургутян на благо Сургута, Югры и России», — отметил градоначальник.

Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина подчеркнула, что в эти дни город чествует заслуженных педагогов, но в то же время школы и детские сады наполняются новыми кадрами: «Мы стремимся привлекать молодых специалистов, в этом году в нашу систему образования прибыло 129 человек, окончивших педагогические направления в СурГУ и СурГПУ. Огромная благодарность нашим новоприбывшим педагогам и стажерам за начало их работы».

Традиционные торжественные мероприятия стали возможностью выразить признательность педагогическим работникам города, чей труд является основой развития образования и воспитания подрастающего поколения.


02 октября в 08:57, просмотров: 786
