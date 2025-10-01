16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6084   EUR  96,8644  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Глава СПК Вадим Шутов празднует свой день рождения

Руководителю Сургутского политехнического колледжа исполнилось 70 лет

​Глава СПК Вадим Шутов празднует свой день рождения
Фото: Сургутский политехнический колледж / vk.com

Сегодня, 1 октября, отмечает 70-летний юбилей директор Сургутского политехнического колледжа (СПК) Вадим Шутов. Он посвятил системе среднего профессионального образования более 40 лет, из которых 33 года возглавляет одно из крупнейших учебных заведений Югры.

«Уникальность СПК в том, что несмотря на всякие изменения, что происходили и происходят в стране, в образовании, в том числе профессиональном, коллектив под руководством Вадима Николаевича твердо придерживается традиций лучшего в мире советского профобразования: готовить специалистов высочайшего уровня для конкретных предприятий ‒ социальных партнеров колледжа, воспитывать настоящего гражданина, творческую личность. Главное качество Вадима Николаевича, как руководителя, ‒ верность принципам, любовь к делу, которому служит!» ‒ поздравила именинника член Общественного совета Сургута Ирина Сердюкова.

Вадим Шутов родился в 1955 году в Алма-Атинской области. Свою карьеру в Сургуте он начал с работы помощником бурильщика, а затем ‒ мастером производственного обучения в ПТУ №40.

С 1992 года Вадим Шутов возглавляет нынешний Сургутский политехнический колледж. За это время учебное заведение прошло путь от небольшого профтехучилища до одного из крупнейших колледжей Югры, известного высоким уровнем подготовки специалистов.

Вадим Николаевич неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством II степени», знаки «Отличник профессионального образования РСФСР», «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры», почетный знак Югры «За активную работу с молодежью» и знак «За заслуги перед городом Сургутом».


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 16:34, просмотров: 229, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов 356
  2. ​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты 356
  3. ​Водитель Hyundai пострадал в аварии с грузовиком в Сургутском районе 342
  4. ​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки 318
  5. ​«Восток Моторс» в Сургуте предлагает автомобили Geely со скидкой до 1 млн рублей до 1 ноября 315
  6. ​В Госдуму внесли законопроект о запрете шестидневки и начале занятий не раньше 9 утра 314
  7. ​В Югре прокуратура обжаловала мягкий приговор подросткам, напавшим на полицейских 304
  8. В Сургутском травмцентре закрыли двери для посетителей из-за роста ОРВИ 303
  9. В Югре у 80 тысяч госслужащих проиндексировали зарплату на 7,6 процента 303
  10. Эксперты подсчитали, что Югра за полгода недобрала 17 млрд рублей по налогу на прибыль 288
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2836
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2643
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2618
  4. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2523
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2364
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2201
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2181
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2042
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2032
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2003
  1. Честная пятидневка 8525
  2. ​Опасные интернет-тренды 8523
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6913
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5392
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4427
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4202
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3930
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3898
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3806
  10. ​Самокаты на дне 3801

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика