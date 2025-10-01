Руководителю Сургутского политехнического колледжа исполнилось 70 лет

Сегодня, 1 октября, отмечает 70-летний юбилей директор Сургутского политехнического колледжа (СПК) Вадим Шутов. Он посвятил системе среднего профессионального образования более 40 лет, из которых 33 года возглавляет одно из крупнейших учебных заведений Югры.

«Уникальность СПК в том, что несмотря на всякие изменения, что происходили и происходят в стране, в образовании, в том числе профессиональном, коллектив под руководством Вадима Николаевича твердо придерживается традиций лучшего в мире советского профобразования: готовить специалистов высочайшего уровня для конкретных предприятий ‒ социальных партнеров колледжа, воспитывать настоящего гражданина, творческую личность. Главное качество Вадима Николаевича, как руководителя, ‒ верность принципам, любовь к делу, которому служит!» ‒ поздравила именинника член Общественного совета Сургута Ирина Сердюкова.

Вадим Шутов родился в 1955 году в Алма-Атинской области. Свою карьеру в Сургуте он начал с работы помощником бурильщика, а затем ‒ мастером производственного обучения в ПТУ №40.

С 1992 года Вадим Шутов возглавляет нынешний Сургутский политехнический колледж. За это время учебное заведение прошло путь от небольшого профтехучилища до одного из крупнейших колледжей Югры, известного высоким уровнем подготовки специалистов.

Вадим Николаевич неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством II степени», знаки «Отличник профессионального образования РСФСР», «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры», почетный знак Югры «За активную работу с молодежью» и знак «За заслуги перед городом Сургутом».