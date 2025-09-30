​В Сургуте прошла командная сессия проекта «Северный лес»

В минувшую субботу в центре «Цвет» состоялась командная сессия проекта «Северный лес», объединившая школьников, студентов колледжей и вузов, а также представителей рабочей молодёжи. Участники вместе с экспертами сформировали команды и приступили к работе над собственными инициативами.

На старте программы молодым людям презентовали ключевые подходы к организации молодёжной политики в стране и регионе. После обсуждений каждая команда представила свои проекты. Среди идей — профессиональная ярмарка «Профнастил», Всероссийский молодёжный форум «Формула нефти», серия вечерних досуговых событий для работающей молодёжи, цикл городских мероприятий «Сургутские сезоны» при поддержке предприятий и бизнеса, мобильное приложение с единой системой рейтинга активности молодёжи, а также молодёжное медиа для освещения актуальных событий и перспектив развития города и региона.

Участники отметили, что командный формат помог по-новому взглянуть на процесс организации мероприятий и увидеть разные точки зрения.

Проект «Северный лес» реализуется в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма». Его цель — вовлечение сургутской молодёжи в социально значимую деятельность и создание условий для творческого и профессионального развития.