16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,8676   EUR  97,1410  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте начали убирать провода со столбов

На улице Энгельса в Сургуте провода со столбов уберут под землю

​В Сургуте начали убирать провода со столбов
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте стартовал пилотный проект «Чистое небо», в рамках которого город избавляют от проводов, свисающих на столбах. Первой улицей, где провода уйдут под землю, стала улица Энгельса ‒ участок от Энергетиков до Гагарина. Здесь для кабелей создают специальные подземные колодцы, рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков в разговоре с СургутИнформ-ТВ.

«Создаются небольшие линейно-кабельные сооружения для проводов, и эти провода погружаются в землю, тем самым очищается пространство, чтобы в городе легче дышалось, меньше было лишних проводов, меньше было этого шума. В этом году мы все провода, которые не касаются освещения, уберем в землю. Сейчас коммуникации все проложены, новые провода уже уложены в эти коммуникации, ведутся работы по подключению. После того как полностью произведем переключение на новые линии, мы будем снимать старые провода и демонтируем это все», ‒ пояснил он.

Провода на Энгельса, как и в целом по городу, принадлежат разным компаниям. Свое сетевое хозяйство, включая линии «Безопасного города», администрация убирает за счет бюджета, а операторы связи и частные компании финансируют демонтаж самостоятельно. После завершения работ на улице Энгельса проект планируют продолжить на соседних улицах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:53, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Где концерты, Зин? 960
  2. ​В Тюменской области проходит акция «Активное долголетие по-тюменски» 606
  3. ​В Югре семимесячная девочка утонула в ванной: следователи начали проверку 599
  4. В Югре присвоят статус объектов культурного значения десяти памятникам Великой Отечественной войны 582
  5. ​Тюменские производители расширяют присутствие в магазинах федеральных сетей 580
  6. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в Томской области и ХМАО-Югре 547
  7. В Ханты-Мансийске новый корпус медицинской академии будут проектировать с учетом мнения студентов и преподавателей 540
  8. ​Тюменские власти «выводят из тени» работников: недобросовестным работодателям грозят штрафы и проверки 519
  9. ​Путин подписал указ об осеннем призыве: в армию отправят 135 тысяч россиян 513
  10. ​Тюменский опыт поддержки семей высоко оценили на всероссийском форуме 508
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2633
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2468
  3. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2386
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2129
  5. ​В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных 2092
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2041
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2006
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 1832
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 1828
  10. ​Жить на аренде или вложиться в свое? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1806
  1. ​Опасные интернет-тренды 8338
  2. Честная пятидневка 8050
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6752
  4. ​Дикая Бара 5968
  5. ​Радость победы и горечь потерь 5460
  6. С шашкой – за парту 5445
  7. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5237
  8. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4286
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4054
  10. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 3832

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика