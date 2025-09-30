16+
​27 лет спасают сердца: кардиологи Сургута выполнили юбилейную операцию

Сургутский Кардиоцентр отмечает 27 лет с момента первой операции

​27 лет спасают сердца: кардиологи Сургута выполнили юбилейную операцию
Фото: Кардиоцентр Сургута

В Окружном кардиоцентре Сургута выполнили юбилейную операцию на открытом сердце. За 27 лет работы здесь провели уже 14 700 вмешательств в условиях искусственного кровообращения ‒ каждая операция спасла чью-то жизнь, рассказали в пресс-службе медучреждения.

История современной кардиохирургии в Югре началась в 1998 году, в Международный день сердца. Тогда команда Окружного кардиологического диспансера провела первую в регионе операцию на открытом сердце ‒ аортокоронарное шунтирование. Пациентом стал сургутянин Михаил Николаевич, которому было 46 лет. Он доверил свое здоровье специалистам не только тогда: через 16 лет ему вновь потребовалась операция, а в 2016 году врачи имплантировали ему электрокардиостимулятор. Сегодня Михаил Николаевич на заслуженном отдыхе, ведет активную жизнь, регулярно наблюдается у кардиолога и свободное время посвящает любимому хобби ‒ рыбалке.

«И спустя 27 лет Кардиоцентр поддерживает связь с Михаилом Николаевичем. От всего сердца желаем ему крепкого здоровья! Благодарим за доверие и смелость. Вместе мы совершили самый сложный, но самый важный первый шаг, с которого началась эра высокотехнологичной медицины в Югре. В 1998 году я работала в ОКД в должности заместителя главного врача по медицинской части. Отлично помню, как мы готовились к первому АКШ, какой большой путь вместе с коллегами прошли прежде, чем кардиохирургия в далеком северном регионе стала доступной для югорчан», ‒ отметила главный врач Окружного кардиоцентра, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

В состав первой кардиохирургической бригады тогда вошли Владимир Ярков, Андрей Улитин, Игорь Петренко, Сергей Мигунов, Сергей Пинигин, Елена Волкова. Пять специалистов из той команды до сих пор работают в Кардиоцентре: это сердечно-сосудистый хирург Александр Шиленко, анестезиолог-реаниматолог Андрей Останин, старшая медсестра кардиохирургического отделения Ольга Приходько (сегодня ‒ главная медсестра ОКД), медсестра-анестезист Наталья Будкина (Волошина) и другие.


30 сентября в 13:21, просмотров: 974, комментариев: 0
