16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6118   EUR  97,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Кардиоцентре Сургута прошла акция ко Всемирному дню сердца

В Сургуте выявили 15 пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний

​В Кардиоцентре Сургута прошла акция ко Всемирному дню сердца
Фото: Ирина Урванцева / vk.com

Сегодня, 29 сентября, в России отмечают Всемирный день сердца. В честь этого в Кардиоцентре Сургута прошла акция «Красное платье. Сердце женщины». В бесплатном кардиоскрининге приняли участие более 50 жителей Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов. У 15 человек выявили высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, им предстоит углубленное обследование, рассказали в медучреждении.

На одной площадке пациенты смогли проверить уровень холестерина и глюкозы крови, пройти регистрацию ЭКГ, получить консультацию кардиолога и рекомендации медицинского психолога. Организаторы отмечают, что проект позволяет выявить факторы риска на ранних стадиях и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Акцию совместно с Кардиоцентром провело Женское движение «Единой России». Пациентов встречали заместитель председателя Думы Сургута Эмилия Трапезникова, председатель общественного совета Сургута Галина Патракова, исполнительный секретарь местного отделения партии Алена Соловьева, депутат Думы Сургутского района Лариса Годяцкая, председатель Думы Нефтеюганского района Татьяна Котова, управляющий директор ВТБ Анастасия Чеботина и главный клиентский менеджер ВТБ Ксения Мелехина.

К акции присоединились специалисты Центра здоровья Сургутской городской клинической поликлиники № 1, волонтеры Сургутского института экономики, управления и права и Института среднего медицинского образования СурГУ.

«Родители, супруги, близкие участников специальной военной операции смогли не только проверить свое здоровье, но и проконсультироваться по вопросам финансовой помощи и социальной поддержки. Эта встреча стала настоящим праздником заботы и тепла для семей защитников Родины. Надеюсь, что каждый нашел здесь поддержку и полезную информацию», ‒ написала в своих соцсетях главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Организаторы отметили, что акция прошла в теплой атмосфере. Директора «Пироговой компании» Валентину Луневу поблагодарили за ароматное имбирное печенье с логотипами проекта «Красное платье» и «Женское движение Единой России».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:15, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Хоть и не гражданин РФ, но знает русский»: ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена 901
  2. ​Врачи ХМАО спасли мужчину с редкой желудочной патологией – язвой Дьелафуа 650
  3. ​В Мегионе открыли современный скейт-парк с видом на Мегу 613
  4. ​Тюменцы получили гранты Росмолодежи 545
  5. ​В Ханты-Мансийске обновляют биатлонный стадион: ремонт идет по всему комплексу 498
  6. ​Зумеры против миллениалов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 498
  7. ​Молодежь Урала решала бизнес-кейсы на форуме «УТРО» в Тюмени 476
  8. ​На трассе в Югре легковушка врезалась в экскаватор: пострадали три человека, в том числе подросток 192
  9. ​В Сургуте спасли двухлетнюю девочку с врожденным пороком сердца 181
  10. ​Более 500 тысяч югорчан получили выплаты по больничным с начала года 171
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 3268
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2715
  3. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2704
  4. ​Комедия с интригой 2494
  5. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2466
  6. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2292
  7. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2209
  8. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2182
  9. Сургутские депутаты предложили дать «Авроре» еще один шанс — при помощи молодежной палаты 2024
  10. ​«Когда выступаешь перед людьми, получаешь огромное удовольствие» 1920
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 8266
  2. ​Опасные интернет-тренды 8092
  3. Честная пятидневка 7529
  4. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 7385
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6564
  6. ​Дикая Бара 5783
  7. С шашкой – за парту 5285
  8. ​Радость победы и горечь потерь 5270
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5069
  10. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4129

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика