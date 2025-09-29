В Сургуте выявили 15 пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний

Сегодня, 29 сентября, в России отмечают Всемирный день сердца. В честь этого в Кардиоцентре Сургута прошла акция «Красное платье. Сердце женщины». В бесплатном кардиоскрининге приняли участие более 50 жителей Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов. У 15 человек выявили высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, им предстоит углубленное обследование, рассказали в медучреждении.

На одной площадке пациенты смогли проверить уровень холестерина и глюкозы крови, пройти регистрацию ЭКГ, получить консультацию кардиолога и рекомендации медицинского психолога. Организаторы отмечают, что проект позволяет выявить факторы риска на ранних стадиях и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Акцию совместно с Кардиоцентром провело Женское движение «Единой России». Пациентов встречали заместитель председателя Думы Сургута Эмилия Трапезникова, председатель общественного совета Сургута Галина Патракова, исполнительный секретарь местного отделения партии Алена Соловьева, депутат Думы Сургутского района Лариса Годяцкая, председатель Думы Нефтеюганского района Татьяна Котова, управляющий директор ВТБ Анастасия Чеботина и главный клиентский менеджер ВТБ Ксения Мелехина.

К акции присоединились специалисты Центра здоровья Сургутской городской клинической поликлиники № 1, волонтеры Сургутского института экономики, управления и права и Института среднего медицинского образования СурГУ.

«Родители, супруги, близкие участников специальной военной операции смогли не только проверить свое здоровье, но и проконсультироваться по вопросам финансовой помощи и социальной поддержки. Эта встреча стала настоящим праздником заботы и тепла для семей защитников Родины. Надеюсь, что каждый нашел здесь поддержку и полезную информацию», ‒ написала в своих соцсетях главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Организаторы отметили, что акция прошла в теплой атмосфере. Директора «Пироговой компании» Валентину Луневу поблагодарили за ароматное имбирное печенье с логотипами проекта «Красное платье» и «Женское движение Единой России».