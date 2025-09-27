В Сургуте сменился руководитель департамента городского хозяйства

С 26 сентября директором департамента городского хозяйства администрации Сургута назначен Андрей Стеценко. До этого он руководил муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства», сообщили в администрации города.

«Андрей Алексеевич – уроженец города Сургута. В 2014 году окончил Курганский государственный университет с присвоением квалификации «инженер», в 2018 - Шадринский государственный педагогический университет по специализации «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». В 2020 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специализации «Экономика и управление предприятием». Является участником регионального образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 5.0», организаторами которого выступают Правительство Югры и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В 2001-2021 годах он работал в Сургутской типографии, возглавлял издательский дом «Новости Югры». С 2022 по 2024 годы занимал должность исполнительного директора одной из строительных компаний, а с ноября 2024-го руководил МКУ «УКС».