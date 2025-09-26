370 тонн гуманитарной помощи ушли из Сургута на СВО

В Сургуте в 2025 году собрали и отправили более 370 тонн гуманитарной помощи на СВО. В работу включены свыше ста организаций и объединений − от крупных НКО до небольших волонтерских групп. Жители плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактическую форму, рассказали в «Югра-ТВ».

Администрация города, в свою очередь, поддерживает такие инициативы. Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин отметил, что для НКО, работающих в этой сфере, срок получения имущественной поддержки сокращен с трех лет до шести месяцев.

Сургут и Югра, подчеркнул чиновник, остаются в числе лидеров по мерам поддержки бойцов. Так, при заключении контракта с Минобороны жители города получают единовременную выплату в 3,2 млн рублей. Также действует компенсация расходов на проезд из любого региона, проживание, питание и трансфер в период оформления документов. Дополнительно предусмотрена выплата в размере 25 тысяч рублей при уходе в отпуск.

Всего для военнослужащих и их семей действует более 20 мер поддержки.

Напоминаем, в Сургуте на набережной Олега Марчука, в районе Речпорта, появится сквер исторической памяти. Сейчас архитекторы разрабатывают композицию центрального мемориала, проект будет вынесен на общественное обсуждение.