16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6069   EUR  98,1542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ

На маршруте №10 вместо привычных зеленых автобусов появился оранжевый

​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ
Фото: siapress.ru

Жители Сургута увидели на маршруте №10 необычный автобус ярко-оранжевого цвета. Обычно по этому направлению ездят зеленые машины, поэтому новый транспорт сразу бросился в глаза. Фото в редакцию siapress.ru прислал горожанин Дмитрий М.

Редакция обратилась к руководителю компании ООО «РТС-Мед» Иннокентию Фадину, который обслуживает маршрут №10, чтобы уточнить, не связано ли появление оранжевого автобуса с обновлением автопарка.

«Это не обновление, это просто один автобус у нас такой», ‒ пояснил он.

Напомним ранее сургутяне жаловались на работу маршрута №10. В коллективном обращении пассажиры писали: «Сколько может продолжаться это издевательство над нами: начиная с 1 июня этого года ежедневно мы не можем нормально уехать на работу, постоянные опоздания, и вернуться домой, часами приходится стоять на остановках в ожидании автобуса маршрута № 10. На такси сильно не наездишься, слишком дорого».

По словам жителей, на линию вместо заявленных пяти автобусов выходят максимум три, а в выходные ‒ два. Также отмечались жалобы на грязь и неисправности машин.

Иннокентий Фадин заверил, что на маршруте в среднем пять автобусов, по зимнему расписанию ‒ шесть.

«Бывает, что из пяти выходят только четыре ‒ случаются поломки или технические неисправности. Но мы всегда оперативно реагируем и устраняем. В основном жалобы связаны с поведением водителей, иногда они ведут себя некорректно. Это основные претензии. Всегда все быстро устраняем», ‒ отметил он.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:53, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 1028
  2. ​Сенатор от Югры Наталья Комарова остается в Совете Федерации 688
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 660
  4. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 636
  5. ​Сургутянину грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку 26 человек 628
  6. Разрешения на строительство в России станут электронными. Даже для частных домов 594
  7. Югорчане могут предложить свои варианты названия для второго моста через Обь в районе Сургута 581
  8. В краеведческом музее расскажут историю православия в Сургуте 552
  9. ​В Сургуте у 700 детей выявили эпилепсию с начала года 545
  10. В Тюмени решили сохранить свой «Строитель», находящийся в плачевном состоянии 523
  1. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3083
  2. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2574
  3. ​Практика показала, что Сургут оказался прав, не отдав свои тепловые сети в концессию шесть лет назад 2305
  4. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2304
  5. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2234
  6. ​Жители Сургутского района «избавились» от крематория для животных. Но причина запаха, похоже, была не там 2201
  7. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2150
  8. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2143
  9. ​Комедия с интригой 2138
  10. ​137 миллионов на автобусы − зря? В Сургуте ищут замену школьным маршрутам 2048
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 8144
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7863
  3. ​Опасные интернет-тренды 6896
  4. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6894
  5. Честная пятидневка 6156
  6. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5716
  7. ​Дикая Бара 5367
  8. С шашкой – за парту 4947
  9. ​Радость победы и горечь потерь 4851
  10. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4685

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика