На маршруте №10 вместо привычных зеленых автобусов появился оранжевый

Жители Сургута увидели на маршруте №10 необычный автобус ярко-оранжевого цвета. Обычно по этому направлению ездят зеленые машины, поэтому новый транспорт сразу бросился в глаза. Фото в редакцию siapress.ru прислал горожанин Дмитрий М.

Редакция обратилась к руководителю компании ООО «РТС-Мед» Иннокентию Фадину, который обслуживает маршрут №10, чтобы уточнить, не связано ли появление оранжевого автобуса с обновлением автопарка.

«Это не обновление, это просто один автобус у нас такой», ‒ пояснил он.

Напомним ранее сургутяне жаловались на работу маршрута №10. В коллективном обращении пассажиры писали: «Сколько может продолжаться это издевательство над нами: начиная с 1 июня этого года ежедневно мы не можем нормально уехать на работу, постоянные опоздания, и вернуться домой, часами приходится стоять на остановках в ожидании автобуса маршрута № 10. На такси сильно не наездишься, слишком дорого».

По словам жителей, на линию вместо заявленных пяти автобусов выходят максимум три, а в выходные ‒ два. Также отмечались жалобы на грязь и неисправности машин.

Иннокентий Фадин заверил, что на маршруте в среднем пять автобусов, по зимнему расписанию ‒ шесть.

«Бывает, что из пяти выходят только четыре ‒ случаются поломки или технические неисправности. Но мы всегда оперативно реагируем и устраняем. В основном жалобы связаны с поведением водителей, иногда они ведут себя некорректно. Это основные претензии. Всегда все быстро устраняем», ‒ отметил он.