​У ТЦ «Ярославна» в Сургуте столкнулись четыре машины: пострадал пешеход

В массовом ДТП в Сургуте пострадал 19-летний пешеход

Фото: ГАИ Югры

Накануне днем, 25 сентября, у торгового центра «Ярославна» в Сургуте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, 65-летняя водитель «Honda» при съезде с кольца неправильно заняла полосу и врезалась в «ВАЗ».

От удара ее машина задела припаркованный «Mercedes-Benz», который отбросило на 19-летнего пешехода и рядом стоявший «Hyundai».

В результате молодой человек получил травмы.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали четыре человека.


Сегодня в 10:30
Яндекс.Метрика