В Сургуте раскрыли схему фиктивной прописки 26 человек

40-летний житель Сургута подозревается в фиктивной регистрации 26 человек, среди них − восемь иностранцев. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе местного УМВД.

«По версии следствия, он организовал фиктивную постановку на учет указанных лиц в своей квартире, не имея намерения фактически предоставлять им это помещение для проживания», − говорится в сообщении.

Против сургутянина возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

В полиции Югры напомнили о необходимости соблюдения миграционного законодательства и призвали горожан сообщать о подобных нарушениях по телефону 102.

Ранее в регионе задержали 45 незаконных мигрантов.