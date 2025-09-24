В Сургуте выбрали место для сквера исторической памяти

В Сургуте на набережной Олега Марчука, в районе Речпорта, появится сквер исторической памяти. Об этом сообщил заместитель главы города Виталий Малыхин на брифинге, передает «СургутИнформ-ТВ». По его словам, сейчас архитекторы разрабатывают композицию центрального мемориала, проект будет вынесен на общественное обсуждение.

«Тихая набережная исторической памяти, на которой не будет шумных мероприятий по концепции. Это будет место памяти. Сургутяне это место посещают. Мы постараемся сделать его достойным, ярким. И центральным элементом экспозиции будет большой мемориал. Сейчас это рассмотрено комиссией по топонимике», − пояснил он.

Сквер решено обустроить именно здесь, так как на набережной уже расположено несколько памятников: обелиск сургутским фронтовикам, барельеф труженикам рыбокомбината, монументы в честь рыбаков, помогавших фронту, пограничников и жертв политических репрессий. В начале этого года здесь был заложен камень будущего мемориала в память о погибших в специальной военной операции.

По словам Малыхина, важным аргументом в пользу выбора этой локации стала возможность проводить массовые памятные мероприятия. «Учитывая масштаб участия нашего народа в официальной военной операции, это тысячные митинги. И поэтому при определении места мы обратили внимание на набережную Олега Марчука. Это место историческое», − добавил чиновник.

Ранее в интервью siapress.ru депутат думы Сургута Михаил Бехтин подчеркнул важность создания в городе парка исторической памяти.

«Вы знаете, мы пересмотрели много локаций в городе. Тяжело определиться с этим вопросом. Может быть, даже вплоть до того, что эти вопросы будут вынесены на публичное обсуждение. Либо в любом случае будут работать и архитекторы – такая межведомственная комиссия будет создана. Это же парк, который будет создан навсегда: ни на день, ни на два, ни на месяц, ни на год. Поэтому необходимо учесть все вопросы – и архитектурные предпочтения, и так далее. Главное, что эта идея живет, и главное, что она, скажем так, не заметена под ковер, слава Богу», − отметил депутат.