Власти Сургута отчитались об использовании мобильного комплекса «Дозор»

В Сургуте продолжает работу мобильный комплекс «Дозор», фиксирующий административные правонарушения на городских улицах. Специальное оборудование, установленное в патрульном автомобиле, позволяет в автоматическом режиме фотографировать и снимать на видео факты нарушений.

Маршрут автомобиля охватывает весь город, что делает контроль максимально эффективным. Основное внимание уделяется случаям парковки на газонах и других озеленённых территориях.

По данным городской администрации, только за восемь месяцев текущего года к административной ответственности за такое нарушение привлекли 1305 автовладельцев. Общая сумма назначенных штрафов составила 1,6 млн рублей, из которых уже взыскано более 814 тысяч.

Напомним, что за размещение транспортных средств на зелёных зонах предусмотрены значительные штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 5 тысяч, для юридических — до 25 тысяч рублей.