В галерее «Стерх» в Сургуте на одной выставке покажут будущее и прошлое Югры

В пятницу, 26 сентября, в галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте откроется выставка «70 взглядов на Югру». Экспозиция приурочена к Году исторического наследия и собрала 70 работ воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера, сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке будут представлены самые разные направления ‒ живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и дизайнерские проекты. Гостей ждут авторские костюмы, декоративные панно с росписью по ткани, резьба по дереву в югорском стиле, художественная керамика, в том числе работы, вдохновленные творчеством заслуженного художника России Геннадия Райшева.

Экспозиция покажет не только связь с культурными традициями, но и стремление к новому: портретные образы молодежи, спортивные и трудовые сюжеты в живописи, а также дизайнерские проекты ‒ от средств индивидуальной мобильности для зимы до концепции компьютерного клуба и образов виртуальных персонажей.

Организаторы отмечают, что выставка станет ярким примером того, как юные художники осмысляют прошлое и смело смотрят в будущее Югры.