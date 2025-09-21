Кавер-группа «ЛИМОНАД» выступила в Сквере журналиста в Сургуте

Сегодня, 21 сентября, в Сургуте в Сквере журналиста прошел концерт кавер-группы «ЛИМОНАД». Послушать популярные хиты в живом исполнении собрались более 50 горожан – взрослые, семьи с детьми и молодежь.

Сквер журналиста стал точкой встречи разных поколений, которых объединила отечественная музыка разных лет. Атмосфера праздника сопровождалась танцами и живым общением.

«Мы рады были выступить сегодня, подарить нашим горожанам позитивные эмоции, насладиться всем вместе музыкой. Радостно, что Сургут меняется, появляется много новых мест для молодежи, семей с детьми, например, Сквер журналиста, где сегодня дали концерт. В середине выступления начался дождь, это немного помешало нам, так как пришлось прятать оборудование. Тут пригодился бы какой-нибудь навес. Но в целом, все остались довольны, получилось очень круто», – рассказали корреспонденту siapress.ru музыканты.

Группа «ЛИМОНАД» уже выступает на небольших частных мероприятиях – юбилеях, свадьбах и праздниках. В ближайшее время музыканты планируют участвовать и в городских событиях, включая День молодежи.