16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,1725   EUR  98,9773  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Видеокамеры вместо охранников? В Сургуте предложили автоматизировать безопасность в школах

В Сургуте предложили заменить охранников в школах видеокамерами с биометрией

​Видеокамеры вместо охранников? В Сургуте предложили автоматизировать безопасность в школах
Фото: siapress.ru

В сургутских школах может появиться новая система охраны − вместо охранников на входах предлагают установить камеры с распознаванием лиц и автоматические турникеты. С такой инициативой выступили депутаты на заседании комитета по социальной политике думы города.

Поводом для обсуждения стали жалобы на работу частных охранных предприятий. По словам депутата Владимира Болотова, охранники, которых нанимают ЧОПы, часто не справляются со своими обязанностями.

«Когда мы обсуждали историю замены штатных сотрудников школы на предприятия ЧОПа, говорили, что есть риски, связанные с тем, что средний возраст этих сотрудников ЧОПа близится к 60 годам. Чаще всего это неквалифицированные кадры из соседних Курганских, Омских областей», − подчеркнул народный избранник.

Сейчас в школах Сургута трудятся около 170 охранников. Большинство сотрудников – в возрасте от 51 года и старше. При этом действующее законодательство не ограничивает возраст для работы в частной охране. За весь период с начала 2023 года по декабрь 2024 года образовательные организации направили в адрес ЧОПов 265 претензий. Позже их количество уменьшилось.

В департаменте образования признали, что альтернатив ЧОПам в нынешней системе немного − их привлечение закреплено постановлением правительства. Но депутаты сочли это лишь формальным оправданием.

«Давайте говорить откровенно, все эти изменения связаны с тем, что вам просто перестали субсидировать должность штатных охранников из округа, и из-за этого мы проводим все эти пертурбации», − подчеркнул Владимир Болотов.

Как альтернативу депутаты предложили внедрить автоматизированную систему охраны. Она будет работать на основе системы контроля управления доступом (СКУД) и камер видеонаблюдения с биометрическим распознаванием лиц. По мнению парламентариев, такая система могла бы заменить физическое присутствие охранников и при этом повысить эффективность защиты объектов.

В Думе договорились вернуться к обсуждению этой темы на следующем заседании комитета. Пока что народные избранники предложили план − выбрать одну школу, просчитать стоимость автоматизации и сравнить ее с затратами на услуги ЧОПов.

Напоминаем, что с января 2025 года в каждой образовательной организации работают сотрудники частных охранных предприятий – по два человека на пост.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:05, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

последние комментарии читаемые комментируемые

