В Свято-Троицком соборе Сургута встретят ковчег с мощами святителя

В понедельник, 22 сентября, в Сургут прибудет ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Событие приурочено к 100-летию со дня его блаженной кончины, рассказали в администрации города.

Принесение святыни началось 6 апреля от Донского монастыря в Москве и охватит 90 крупных городов России и Белоруссии. Организатором выступает комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества при содействии Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».

В день прибытия мощей в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута состоится богослужение. Его возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Никандр вместе с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

Святыня будет доступна для поклонения 22 сентября с 9:00 до 21:00 и 23 сентября с 8:00 до 15:30.