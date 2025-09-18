16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
​Не на поводке − плати: в Сургуте наказали более 70 владельцев животных

Сургутяне заплатили 83 тысячи за неправильный выгул собак

​Не на поводке − плати: в Сургуте наказали более 70 владельцев животных
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте с начала года оштрафовали 74 владельца домашних животных за нарушение правил содержания − чаще всего за неправильный выгул собак. Общая сумма штрафов составила 83 тысячи рублей. Под протокол попадали только те владельцы, кого удалось застать на месте, сообщает «Сургутская трибуна».

Между тем, количество бездомных животных в городе снижается. Как рассказали ранее в городской администрации, по сравнению с 2021 годом их стало меньше на 50%. Это связано с тем, что в 2025 году в силу вступили изменения в законодательстве: теперь животных после отлова и чипирования не выпускают обратно на улицу, как раньше. Сейчас в сургутских приютах содержится около 750 собак.

Однако инциденты с укусами и нападениями продолжаются. За первое полугодие 2025 года после укусов и царапин, полученных от животных, за медицинской помощью обратились 495 человек. Из них 154 − дети младше 14 лет, подчеркнула антирабическая служба Сургутской травматологической больницы

Большинство пострадавших пожаловались на собак:

  • в 183 случаях − на бездомных,
  • в 111 − на домашних.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:48, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

