16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
​В Сургуте 99% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону

Более тысячи многоквартирных домов Сургута готовы к зиме

​В Сургуте 99% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону
Фото: freepik.com

В Сургуте завершается подготовка жилых домов к отопительному сезону. В городе насчитывается 1 273 многоквартирных дома, и 99% из них уже готовы к зиме, рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

«Мы взаимодействуем с управляющими компаниями, контролируем промывки систем и оформление документов. С этого года изменились требования: для домов рассчитывается индекс готовности. Есть три категории: дом готов, готов с замечаниями и не готов. Но даже если дом не получит паспорт готовности, отопление жители получат», – пояснил Адушкин.

Запуск тепла начнется, когда среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов и продержится пять дней. При этом социальные объекты ‒ школы, детские сады, больницы ‒ уже подключены, больше 150 учреждений обеспечены теплом.

Управляющие компании отмечают, что процедура подготовки в этом году усложнилась.

«Раньше оформлялся один акт, теперь ‒ девять. В проверках участвуют ресурсоснабжающие организации. По итогам проверки выдают паспорта готовности. У нас аварийные службы полностью укомплектованы, готовы работать круглосуточно», – сообщил представитель УК Алексей Бойко.

Он также напомнил, что строительные нормы запрещают утапливать трубы теплоснабжения в стены и менять предусмотренные проектом материалы. В новых домах все чаще устанавливаются автоматические узлы регулировки подачи тепла в зависимости от погоды, что позволяет поддерживать температуру: 22 градуса в угловых квартирах, 20 – в остальных, 18 – на кухне и не ниже 16 в местах общего пользования.


Сегодня в 14:44, просмотров: 156, комментариев: 0
