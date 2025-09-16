Пьяный вахтовик из Краснотурьинска нарушил порядок в аэропорту Сургута

В сургутском аэропорту 51-летний вахтовик из Краснотурьинска не смог улететь в Санкт-Петербург и решил снять стресс в кафе. Он начал распивать спиртное, а затем попытался проникнуть за барную стойку. Получив отказ от сотрудников заведения, посетитель начал громко ругаться матом. Все закончилось приездом полиции и протоколом за хулиганство, сообщает Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте.

«Объяснять причины своего поведения краснотуринец отказался. Транспортные полицейские доставили мужчину в дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте и направили на освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе доставленного содержится 1,094 промилле алкоголя», − говорится в сообщении.

На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Его поместили в специальное помещение для задержанных.