В Сургуте более 22 тысяч горожан прошли диспансеризацию в 2025 году

В Сургуте продолжается активная работа по раннему выявлению хронических заболеваний. С начала года 22 701 житель города прошёл первый этап диспансеризации в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2».

По итогам проведённых медицинских осмотров врачи выявили:

685 случаев болезней системы кровообращения,

104 случая сахарного диабета,

28 случаев злокачественных новообразований.

Эти данные подтверждают важность регулярного прохождения диспансеризации, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно назначать лечение.

В поликлинике активно работают «Школы здоровья» для пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, избыточным весом, и для тех, кто планирует отказаться от курения или стремится к активному долголетию.

Такие программы помогают сургутянам не только получать медицинскую помощь, но и формировать здоровые привычки.