В Сургуте стартовал фестиваль, объединяющий бизнес и креативщиков

В Сургуте проходит фестиваль «Платформа 5200»

В Сургуте стартовал фестиваль, объединяющий бизнес и креативщиков
Фото администрации Сургута

В Сургуте стартовал первый фестиваль «Платформа 5200», который объединил предпринимателей, мастеров, представителей образовательных и культурных организаций. На площадке торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» около 30 местных производителей представили свою продукцию: шоколад ручной работы, авторскую одежду, уникальные изделия из стекла и многое другое.

Фестиваль организован при поддержке администрации города и продлится два месяца. В церемонии открытия принял участие заместитель главы Сургута Артем Кириленко. «Наша цель – создать пространство, в котором и предприниматели, и жители города будут интересно проводить время, приобретать продукцию, совместно работать и созидать. Это креативный кластер, где предприниматели могут не только представить товары, но и обмениваться опытом, проводить мероприятия, искать новых клиентов. Подобные площадки помогают расширять производство, делать его более рентабельным и выходить на новый уровень», – подчеркнул замглавы Сургута.

«Платформа 5200» — это не только ярмарка. Организаторы подготовили насыщенную программу:

  • торговые ряды местных производителей, мастеров и ремесленников;
  • фуд-маркет с блюдами от югорских предпринимателей;
  • выставки и презентации новых проектов;
  • лекции экспертов и практические воркшопы;
  • мастер-классы и творческие лаборатории;
  • нетворкинг-площадки для обмена опытом и поиска партнёров;
  • арт-инсталляции, перформансы и концерты.

Таким образом, фестиваль становится уникальной площадкой для тех, кто хочет развивать проекты, находить единомышленников и вдохновляться новыми идеями.

Хотя ключевыми участниками стали сургутские предприниматели, ярмарка открыта для производителей со всей Югры. К фестивалю уже присоединились представители других муниципалитетов региона.

Организаторы уверены, что «Платформа 5200» станет востребованным городским пространством и будет работать на постоянной основе, помогая развивать местный бизнес и творческие инициативы.


