В Сургуте проходит фестиваль «Платформа 5200»

В Сургуте стартовал первый фестиваль «Платформа 5200», который объединил предпринимателей, мастеров, представителей образовательных и культурных организаций. На площадке торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» около 30 местных производителей представили свою продукцию: шоколад ручной работы, авторскую одежду, уникальные изделия из стекла и многое другое.

Фестиваль организован при поддержке администрации города и продлится два месяца. В церемонии открытия принял участие заместитель главы Сургута Артем Кириленко. «Наша цель – создать пространство, в котором и предприниматели, и жители города будут интересно проводить время, приобретать продукцию, совместно работать и созидать. Это креативный кластер, где предприниматели могут не только представить товары, но и обмениваться опытом, проводить мероприятия, искать новых клиентов. Подобные площадки помогают расширять производство, делать его более рентабельным и выходить на новый уровень», – подчеркнул замглавы Сургута.

«Платформа 5200» — это не только ярмарка. Организаторы подготовили насыщенную программу:

торговые ряды местных производителей, мастеров и ремесленников;

фуд-маркет с блюдами от югорских предпринимателей;

выставки и презентации новых проектов;

лекции экспертов и практические воркшопы;

мастер-классы и творческие лаборатории;

нетворкинг-площадки для обмена опытом и поиска партнёров;

арт-инсталляции, перформансы и концерты.

Таким образом, фестиваль становится уникальной площадкой для тех, кто хочет развивать проекты, находить единомышленников и вдохновляться новыми идеями.

Хотя ключевыми участниками стали сургутские предприниматели, ярмарка открыта для производителей со всей Югры. К фестивалю уже присоединились представители других муниципалитетов региона.

Организаторы уверены, что «Платформа 5200» станет востребованным городским пространством и будет работать на постоянной основе, помогая развивать местный бизнес и творческие инициативы.