В администрации Сургута временно сменился руководитель департамента имущества

С 15 сентября 2025 года обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута исполняет Оксана Виер. Назначение временное − на период отсутствия основного руководителя, рассказали в городской мэрии.

Оксана Виер имеет профильное образование и опыт работы в органах власти. В 2006 году она окончила Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по направлению «экспертиза и управление недвижимостью». В муниципальной службе − 14 лет.

С 2006 по 2015 год Виер работала в департаменте имущества Сургута − от специалиста I категории до начальника отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованием. Затем занимала должность начальника отдела закупок в комитете по управлению имуществом.

С 2017 года перешла в администрацию Сургутского района, где сначала руководила департаментом муниципального имущества и жилищной политики, а затем департаментом строительства и земельных отношений.

Предыдущий директор департамента Алексей Дворников, а также бывший вице-мэр Виталий Шаров были задержаны этим летом. Их подозревают в превышении должностных полномочий − следствие считает, что «Агентство воздушных сообщений» реализовали по заниженной цене − 125 миллионов рублей, что нанесло ущерб бюджету.

О юридических нюансах дела и перспективах − читайте в интервью с руководителем юридической компании «Априори ЮС» Сергеем Лукьянченко.

Почему эта сделка вызывает столько вопросов? Каковы последствия для города? И возможно ли вернуть объект в муниципальную собственность? Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский разбирают историю, которая касается не только администрации города и правоохранителей, но и каждого сургутянина. Слушайте аудиоверсию в нашем телеграм-канале.