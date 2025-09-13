Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже сургутянина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением 57-летнего жителя Сургута. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

С просьбой ускорить расследование к Бастрыкину обратилась супруга пропавшего. По ее словам, 57-летний Владимир Еремин не выходит на связь с мая 2025 года, а последний раз появлялся дома еще в ноябре 2024-го. Женщина предполагает, что к исчезновению могут быть причастны знакомые мужа, которые якобы хотели завладеть его жильем.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о предварительных результатах расследования, а также информировать о его итогах после завершения всех действий.