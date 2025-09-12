Работы по благоустройству парка «За Саймой» завершатся в конце сентября

В Сургуте продолжается благоустройство парка «За Саймой» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году основное внимание уделено строительству новой дорожно-тропиночной сети. Работы ведутся по результатам голосования горожан, в ходе которого именно эта территория была выбрана для обновления.

Строительство охватывает участок, соединяющий детскую площадку «Ботаника» с улицей Университетской до существующей асфальтированной дорожки. Тротуарная плитка с бордюрным камнем укладывается на площади порядка 5 тысяч квадратных метров. При этом дизайн дорожек предусматривает разделение по назначению: светлая плитка предназначена для прогулок, красная – для активного отдыха, включая бег, катание на велосипедах и самокатах.

По словам замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Арменчу, строительная готовность объекта уже достигла 50 процентов: основание и бордюрные камни установлены, начата укладка плитки, аналогичной той, что использовалась ранее в парке. Это позволит сохранить гармоничный и единый облик зоны отдыха. Завершение работ запланировано до конца сентября. Новое покрытие появится на месте старых пешеходных дорожек с уплотненным щебеночным основанием, которые долгое время доставляли неудобства пешеходам.

Парк «За Саймой» входит в народную программу «Карта развития Югры» партии «Единая Россия». Депутаты и представители партии регулярно посещают объект, чтобы лично контролировать ход работ. Исполнительный секретарь местного отделения партии Алена Соловьева отметила, что осенний визит стал контрольной точкой: «Мы видим, что дорожно-тропиночная сеть активно строится, и уверены, что к концу месяца объект будет сдан в эксплуатацию. Приятно осознавать, что уже в следующем году жители смогут в полной мере насладиться прогулками по обновленному парку».

Параллельно за счет средств местного бюджета благоустраивается дорожно-тропиночная сеть от «Ботаники» к мосту у проезда Тихого и далее к мосту возле улицы Университетской, 4. Эти работы планируется завершить в ближайшее время.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в Сургуте также был благоустроен сквер на улице Республики и продолжаются работы в сквере 20А микрорайона. Там уже появились спортивная площадка, сцена и зона для выгула собак. До конца года в сквере установят три современные детские площадки, рассчитанные на разные возрастные группы