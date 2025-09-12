В Сургуте сделали кесарево с применением эмболизации и реинфузии крови

В Центре охраны материнства и детства Сургута спасли жизнь молодой женщине и ее ребенку в чрезвычайно сложной ситуации. 26-летняя пациентка поступила с редким и опасным диагнозом – центральным предлежанием плаценты с врастанием. Это состояние грозит массивными кровотечениями и нередко требует удаления матки, рассказала глава медучреждения Лариса Белоцерковцева.

Медики приняли решение о проведении кесарева сечения с применением дополнительных технологий. Впервые была выполнена эмболизация маточных артерий, чтобы снизить кровопоток и уменьшить риск кровопотери. Также использовали аппаратную реинфузию крови: во время операции собственная кровь пациентки очищалась и возвращалась обратно, что позволило сократить потребность в донорской крови.

«Наши профессионалы справились с этой сложнейшей задачей и в результате на свет появился мальчик весом 2 920 грамма. Малыш здоров и находится рядом со своей мамой! Также врачи сделали все возможное, чтобы сохранить женщине репродуктивную функцию», – написала Белоцерковцева в своих соцсетях.

В Центре отмечают: только с начала этого года специалисты провели 14 операций кесарева сечения у пациенток с диагнозом врастание плаценты.