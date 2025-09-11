В Сургуте отметили 50 лет с создания транспортной милиции

В Сургуте отметили 50-летие линейного отдела МВД России на транспорте. Подразделение, созданное как железнодорожная милиция на станции Сургут, за полвека прошло путь до современной высокотехнологичной службы, которая сегодня обеспечивает безопасность пассажиров железнодорожного, водного и авиатранспорта, а также грузоперевозок, следующих через крупнейший транспортный узел Югры.

Глава города Максим Слепов поздравил руководство, личный состав и ветеранов отдела с юбилейной датой, поблагодарил их за образцовое исполнение служебных обязанностей и преданность делу. За особые отличия и достижения в служебной деятельности сотрудникам были вручены Благодарности главы города.

«Работая в условиях повышенного риска и сложности, линейный отдел стоит на страже жизни и здоровья пассажиров и безопасности перевозок. Благополучного вам разрешения всех оперативных задач, успехов в нелёгкой службе, крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!» — отметил Максим Слепов.